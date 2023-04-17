14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre ailesiyle tartışan 14 yaşındaki Elif Naz S., 15 katlı rezidansın çatısına çıktı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bir süre çatıda bekleyen Elif Naz, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.