Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu satıcılığından tutuklanan Hüseyin Belikırıkoğlu, Bursa Yarı Açık Cezaevi'ne gönderildi. Belikırıkoğlu (24),bir ay önce ise cezaevinden firar ettti. 14 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoyan Belikırıkoğlu, geçen hafta yaralamalı trafik kazasına karıştı. Kazadan sonra kaçan zanlı dün akşam ise bıçakla yaralama olayı gerçekleştirdi.

FİRAR ETTİ, 6 HIRSIZLIK YAPTI

DHA'da yer alan habere göre firari olduğu dönemde 6 hırsızlık olayına da karışan Hüseyin Belikırıkoğlu, İznik polisi tarafından Selçuk Mahallesi'nde bir eve düzenlenen şafak operasyonu ile yakalandı. Belikırıkoğlu, alıkoyduğu iddia edilen kız G.S. adlı kız çocuğu ile yakalandı. G.S., ailesine teslim edildi.

7 SUÇTAN ARAMA KAYDI VAR

7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi Hüseyin Belikırıkoğlu'nun farklı suçlardan da 30 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.