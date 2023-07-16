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        14 yaşındaki kıza "cinsel istismar" iddiasında sanığa "iyi hal" indirimi!

        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. hakkında açılan davada karar çıktı. Sanık, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uğur A. hakkında ayrıca "cinsel taciz", "tehdit", "müstehcenlik" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçlarından suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:08
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        14 yaşındaki kıza "istismar" iddiasına "iyi hal" indirimi!
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        Zonguldak'ta İ.A. (14) adlı kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A.'nın (25) yargılandığı davada karar çıktı.

        Olay, geçen yıl ocak ayında İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uğur A., evine davet ettiği İ.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.'nın annesi, polise giderek şikayetçi oldu.

        16 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        İ.A. ifadesinde, Uğur A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Uğur A. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

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        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, önceki duruşmada mütalaasını açıklayıp, 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

        DAVADA BAKANLIK DA TARAF OLDU

        Karar duruşmasında sanık Uğur A. ile İ.A.'nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya "katılan" sıfatı ile taraf oldu. Şikayetçi ve avukatları, Uğur A.'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Eski mütalaasını tekrar eden savcı da sanığın hüküm ile birlikte tutuklanmasını talep etti.

        "MÜVEKKİL, ATILI SUÇU İŞLEMEMİŞTİR"

        Sanık avukatı savunmasında, "Mağdur, müvekkile platonik duygular besliyor. Müvekkil, bu duygulara karşılık vermiyor. Müvekkilin o tarihlerde yeni bir ilişkisinin başlaması ve sevgilisiyle fotoğraf paylaştığı için kıskançlık sonucu bu durumla karşı karşıyayız. Müvekkil, atılı suçu işlememiştir. Müvekkil, önceden de durumun farkındaydı, gidip ifade verdi. Kaçmadı, mahkemelere de katıldı. Müvekkilin beraatine karar verilmesi, mahkemenin kanaati aksi yöndeyse lehe hükümlerin uygulamasını talep ederiz" diye konuştu.

        CEZADA "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

        Söz sözü sorulan Uğur A. "Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğini sabit görüp, 16 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, ardından cezanın gelecekteki etkisini göz önüne alıp, "iyi hal" indirimi ile Uğur A.'yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

        4 SUÇTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

        Heyet ayrıca Uğur A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit", "müstehcenlik" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçlarından suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonuna polis ekipleri çağrıldı. Kelepçe takılan Uğur A., cezaevine götürüldü.

        #zonguldak haberleri
        #cinsel istismar davası
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