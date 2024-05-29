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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki Senem Han 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!

        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!

        Şanlıurfa'da, 9. sınıfa giden 14 yaşındaki Senem Han, 24 Mayıs sabahı evden çıktı, ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Senem'in, tek başına yürürken MOBESE'ye yansıyan görüntüsü ortaya çıktı ama küçük kızdan haber yok

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:34
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        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
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        Şanlıurfa'da, Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü olan, Senem Han (14), 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        DHA'da yer alan habere göre aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem’in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

        SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

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        Ekipler yaptıkları incelemede Senem’in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.

        AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

        Ancak Senem, henüz bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

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