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15 - 20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı dışarı çıkma izni takvimi

15 - 20 yaş arası sokağa çıkacağı günü bekliyor... Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı için ilk olarak bugün 0 - 14 yaş arası sokağa çıkma imkanı elde etti. Peki 15 - 20 yaş arası dışarı çıkma izni ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı

15 - 20 yaş dışarı çıkma izni ne zaman? sorusu bugün sokağa çıkan 0 - 14 yaş grubunun ardından soruluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 50 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş üstü için ilk olarak pazar günü 4 saatlik yürüyüş izni verildi. 20 yaş altı ise 2 grup halinde ve 2 farklı günde sokağa çıkabilecek. 0 - 14 yaş arası bugün sokağa çıkarken şimdi gözler 15 - 20 yaş arasındaki gençlerin ne zaman sokağa çıkacağında.

15 - 20 YAŞ DIŞARI ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yani bugün saat 11.00 - 15.00 arasında gerçekleştirildi,

15-20yaş grubu için de 15 Mayıs Cuma günü ilk uygulama gerçekleştirilecek. 15 - 20 yaş da saat 11.00 - 15.00 arasında sokakta olacak.

BAKAN KOCA: EVE DÖNMESİ ZOR AMA ÖNÜMÜZDE ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün dışarı çıkacak olan 0-14 yaş grubu için, şu paylaşımda bulundu: "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" açıklamasında bulundu.

PARKLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günler sonra sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.
Salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu, yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek. Belediye ekipleri, ilçe içerisinde bulunan parklarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.

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