MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanını izlemek üzere sarı-lacivertli takımın otobüsü ile görev yaptıkları birlikten alınan subay, er ve erbaşlar, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subaylar tarafından Ersun Yanal'a plaket takdim edildi.



Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken; görevli subay, er ve erbaşlar takım otobüsü ile birliklerine götürüldü.