MİLYONLUK BEBEK (2004)

(Million Dollar Baby)



Yoksul bir aileden gelen Maggie (Hilary Swank),hırslı bir boksördür. Spor salonu sahibi, aksi ihtiyar Frankie’den (Clint Eastwood) eğitim almak ister. Frankie, kızın disiplini ve arzusundan etkilenir ve onu çalıştırmaya başlar. İlk başta her şey yolunda gider ama bir üst lige çıkmak istediklerinde işler zorlaşır. Ama ikisi de sonuna kadar gitmek konusunda kararlıdırlar. “Kızgın Boğa” kadar gerçekçi, “Rocky” kadar duygusal ama her ikisinden de çok daha üzücü ve göz yaşartıcı bir film... İnsanı her seyrettiğinde ağlatabilir. Clint Eastwood’un yönettiği film, 4 Oscar birden kazanmıştı.