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15 Tatil ne zaman 2021? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve aile merakla 15 tatil tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatili ile ilgili yeni düzenlemelerde bulundu. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 15 Tatil ne zaman? İşte detaylar...

15 Tatil ne zaman 2021? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Milyonlarca öğrenci birinci dönemin ne zaman biteceğini ve ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 15 Tatil ne zaman 2021? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıl tatili ile ilgili açıklama yapıldı:

"İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."

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