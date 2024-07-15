15 Temmuz mesajları: Birbirinden farklı Demokrasi ve Birlik Günü sözleri
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine geçit verilmedi. İşte bu özel günde şehitleri anmak ve 15 Temmuz'u hatırlamak için en güzel mesajları sizler için derledik. İşte, uzun, kısa, duygusal, resimli 15 Temmuz mesajları...
Asker ve sivil 252 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. 21 saatte bastırılan darbe girişimi geriye unutulmaz bir tarih de bırakttı. Bugün şehitlerimizi anmak ve 15 Temmuz'u yıl dönümünde kutlamak için sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözlerini bir araya getirdik.
15 TEMMUZ MESAJLARI
15 Temmuz’un yıldönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.
15 Temmuz, milletin destanı, demokrasinin kalesidir. O günün kahramanları, bizlere her zaman örnek olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum.
15 Temmuz, milletimizin bir ve beraber olduğunu, hiçbir kötülüğe boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu topraklarda özgürlüğün ve demokrasinin her zaman korunacağını biliyoruz.
15 Temmuz, Türkiye’nin direnişinin, kahramanlık ve fedakarlıkla örnek olmuş bir günüdür. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyorum.
15 Temmuz’da yaşananlar, vatan sevgisinin ve demokrasi mücadelesinin ne demek olduğunu gösterdi. O gece yaşananları unutmadan, her zaman hür ve bağımsız olacağız.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı unutulmaz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Demokrasiye sahip çıkmanın en güzel örneği 15 Temmuz’dur. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
15 Temmuz’da tek yürek olarak demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizi selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.
15 Temmuz, milletimizin direniş destanıdır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız.