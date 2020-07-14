15 Temmuz resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oluyor. 2016 yılından bu yana her sene demokrasi şehitleri dualarla anılırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Bu sene 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor. İşte detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Temmuz Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da merak edilenler arasında. Şu ana kadar sokağa çıkma yasağı ile ilgili kesin açıklama yapılmadı.