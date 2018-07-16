Orhan Gencebay, meslektaşlarının olduğu konvoydan ayrılarak eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye gitti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Orhan Gencebay’ın hastanede yapılan kontrolü sonrası tansiyonun yükseldiği öğrenildi. Gencebay, evinde dinlenmeye çekildi.

Rahatsızlanmadan hemen önce Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Orhan Gencebay'ın açıklaması ise şöyle:

''Bugün bizim gurur günümüz, bugün bizim çok çok çok büyük bir günümüz varoluşumuzun en önemli olaylarından biri tarihte birçok olaylar yaşadık ama bu 15 Temmuz’da onların arasında

en üstte olan bir olaydır. Biz ne olaylar yaşadık tarihte ve bu olayı bize yaşatan şehitlerimize, yavrularımıza, canlarımıza, evlatlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Nur içinde yatsınlar.

Biz çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık diliyorum. Allah razı olsun onlardan. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu önderlik olağanüstü güzeldi ve yönetici olarak şu ana kadar pek görmediğimiz bir olayın sahibidir. Rabbime şükürler olsun.''