15 unutulmaz vampir filmi

What We Do in the Shadows (2014)



Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde banliyöde yaşayan dört vampir üzerine çekilmiş sahte bir belgesel... Vampirlerin günlük ve sosyal hayatlarına yoğunlaşan ilk bölüm çok eğlenceli. Bulaşık yıkama tartışmaları, gece eğlenceleri, beslenme sırasında çıkan teknik problemler, kurbanın altına serilen gazete kâğıtları gibi ayrıntılar harika. Aralarına katılan çaylak vampir Nick’le birlikte hikâye farklı bir yön kazanıyor. Jemaine Clement ve Taika Waititi’nin yönettiği ‘What We Do in the Shadows’, en komik vampir filmlerinden biri.