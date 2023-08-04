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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma! - Güncel haberler

        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, geçen yıl ekim ayında elektroşok cihazı ile etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş´ı 25 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra da evde yangın çıkartan Taner Yaylacı, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı. Yaylacı, "Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Elektroşoku hiç kullanmadım. Pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 08:44
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        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
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        Kocaeli'nde, Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş (15), geçen yıl 7 Ekim günü evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü.

        DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDI

        DHA'da yer alan habere göre elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşra Kabataş'ı 25 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla yangın çıkarıldığı tespit edildi.

        KATİL, ANNESİNİN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

        25 kez bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Büşra Kabataş.
        25 kez bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Büşra Kabataş.

        Soruşturmada, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Olayla ilgili ilk duruşma dün Kandıra Ceza İnfaz Kurumları´na ait duruşma salonunda yapıldı. Mahkeme salonunda başka bir ilde bulunan cezaevinden Kocaeli'ne getirilen sanık Taner Yaylacı ile Büşra Kabataş´ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        "BANA AİT 1 BIÇAK DARBESİ VAR"

        Büşra Kabataş´ın otopsi raporunda belirtilen 25 bıçak darbesi hakkında konuşan Taner Yaylacı, "Bana ait sadece bir bıçak darbesi var. Yakmadım, cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

        BÜŞRA'YI KOLUNDAN TUTUP YUKARI ÇIKARTMIŞ

        Yaylacı, Büşra Kabataş´ın annesi A.Ç. ile 2018 yılında sevgili olduklarını ve kendisini aldattığından şüphelendiği için görüşmek üzere evine gittiğini söyledi. Yaylacı, kapıyı açan Büşra´nın annesinin kendisini kullandığını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine Kabataş´ı kolundan tutup zorla yukarı çıkardığını ifade etti.

        "ELİMDEKİ BIÇAK BOĞAZINA SAPLANDI"

        Yaşanan tartışma sırasında Büşra´yı korkutmak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını söyleyen Yaylacı, "Büşra yatağından hakaretler ediyordu. Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Şoka girip kendimi dışarı attım. Üzerimde bulunan elektroşok cihazını, bıçağı ve elbiselerimi çöpe attım. Yakıcı alet bana ait değil. Elektroşoku hiç kullanmadım, pişmanım" dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Büşra Kabataş´ın annesi A.Ç., sanık ile sevgili olduklarını daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        Büşra'yı işkenceyle öldürmüş! Cani!
        Büşra'yı işkenceyle öldürmüş! Cani! Haberi Görüntüle
        #Büşra Kabataş
        #Son dakika haberler
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