157 metre tren rayı çaldılar 0:00 / 0:00

DHA

Erzincan'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 157 metre uzunluğunda ray demirini çalan 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan merkeze bağlı Söğütözü köyü bölgesinde, 5 Nisan 2022 tarihinde TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray demiri çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheliler H.A., Ö.D., B.D., M.K. ve G.B., 12 Nisan'da yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMADA OKSİJEN TÜPÜ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir oksijen tüpü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak Erzincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hırsızlık suçuna konu malzemeyi satın aldığı belirlenen K.C. hakkında ise 'emre aykırı davranış kabahati' suçundan idari para cezası uygulandığı ve 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan da adli işlem başlatıldığı belirtildi.