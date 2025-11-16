Kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar 3. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...