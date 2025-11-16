Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 16 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        16 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Bereketli Topraklar bu akşam 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle ekrana gelecekken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:12
        1

        Kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar 3. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Kızılcık Şerbeti

        15:30 Bereketli Topraklar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Bereketli Topraklar

        23:15 Bereketli Topraklar

        02:00 Veliaht

        04:15 Bahar

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Pazar

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Poyraz Karayel

        04:45 Üç Kız Kardeş

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Kuruluş Orhan

        15:30 Aynadaki Yabancı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        00:15 Kral Kaybederse

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Hanım Köylü

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Benim Güzel Ailem

        08:25 Gönül Dağı

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Yurda Dönüş

        14:05 Taşacak Bu Deniz

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        01:35 Taşacak Bu Deniz

        04:20 Yurda Dönüş

        05:05 Hayallerinin Peşinde

        05:45 Kapanış

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Kıskanmak

        16:00 Sahtekarlar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Sahtekarlar

        23:30 Kıskanmak

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
