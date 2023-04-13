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Aracın, devletin resmî kurumları tarafından tanınmasını sağlayan ve bir aracın sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren plakaların görünüm, tasarım ve yazı tipleri ise belirli kurallara bağlanmıştır. Peki, 16 nerenin plakası? Bursa ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

16 Plaka Numarası Hangi İlin?

16 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Bursa’dır. Osmanlı Devleti döneminde de bölgesinin en önemli vilayetlerinden biri olan Bursa; bu statüsüne, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından da devam etmiştir. Bursa’nın 16 plaka numarasına sahip olması ise 1962 yılında gerçekleşmiştir. 1962 senesinde çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm illere bir plaka kodu verilmiş ve Bursa da alfabedeki yeri sebebiyle 16 plaka koduna sahip olmuştur.

Türkiye’nin 4. büyük şehri olan Bursa’nın yüzölçümü 10.882 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 3 milyon 194 bin 720 olarak saptanmıştır. Bursa’nın bu kalabalık nüfusu, şehirde trafiğe kayıt edilmiş araç sayılarına da yansımaktadır. TÜİK’in 2022 verilerine göre Bursa’da, 1 milyon 51 bin 526 motorlu kara taşıtı bulunmaktadır ve hususi araçlardan kamu hizmetinde kullanılan araçlara kadar tüm motorlu taşıtlar bu sayıya dahildir.

Bursa İlçeleri Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’nın ilçelerinin de kendilerine has plaka kodları ya da bir diğer ifadeyle plaka harf grupları bulunmaktadır. Plakaların il kodlarından sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları Bursa vilayetinde de o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini bizlere göstermektedir.

Şimdi gelin Bursa merkez ilçeleri, Mudanya ilçesi, Gemlik ilçesi, İznik ilçesi, Orhangazi ilçesi, İnegöl ilçesi, Karacabey ilçesi, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yenişehir ilçesi ve Orhaneli ilçesinin plaka harf gruplarını birlikte inceleyelim. İşte, Bursa ilçeleri plaka kodları:

Bursa Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

16 AB 001 – 16 AZ 999

16 AAB 01 – 16 AZZ 99

16 BA 001 – 16 BZ 999

16 BAA 01 – 16 BZZ 99

16 CAA 01 – 16 CZZ 99

16 D 0001 – 16 D 1500

16 DA 001 – 16 DZ 999

16 E 0001 – 16 E 9999

16 EA 001 – 16 EZ 999

16 FA 001 – 16 FZ 999

16 GA 001 – 16 GZ 999

16 HA 001 – 16 HZ 999

16 K 0001 – 16 K 9999

16 K 00001 – 16 K 63000

16 Özel 001 – 16 Özel 100

16 KA 001 – 16 KZ 999

16 L 0001 – 16 L 9999

16 LA 001 – 16 LZ 999

16 M 0001 – 16 M 5000

16 M 00001 – 16 M 00500

16 M 7501 – 16 M 8000

16 MA 001 – 16 MZ 999

16 NA 001 – 16 NZ 999

16 P 0001 – 16 P 9999

16 R 0001 – 16 R 9999

16 RA 001 – 16 RZ 999

16 S 0001 – 16 S 5999

16 T 0001 – 16 T 5000

16 U 0001 – 16 U 9999

16 V 0001 – 16 V 9999

16 YA 001 – 16 YZ 999

16 Z 0001 – 16 Z 9999

Mudanya İlçesi Plaka Kodları:

16 JA 001 – 16 JZ 999

16 K 93001 – 16 K 96000

16 Özel 851 – 16 Özel 900

16 M 8001 – 16 M 8500

16 S 9300 – 16 S 9799

16 T 8001 – 16 T 8500

Gemlik İlçesi Plaka Kodları:

16 K 78001 – 16 K 78100

16 M 5001 – 16 M 5500

16 S 7000 – 16 S 7499

16 T 5001 – 16 T 5500

16 ZA 001 – 16 ZZ 999

İznik İlçesi Plaka Kodları:

16 H 0001 – 16 H 9999

16 M 6501 – 16 M 7000

16 S 6700 – 16 S 6799

16 T 6501 – 16 T 7000

Orhangazi İlçesi Plaka Kodları:

16 K 81001 – 16 K 84000

16 M 8501 – 16 M 9000

16 S 7500 – 16 S 7999

16 T 8501 – 16 T 9000

16 VA 001 – 16 VZ 999

İnegöl İlçesi Plaka Kodları:

16 F 0001 – 16 F 9999

16 K 65001 – 16 K 74999

16 M 5501 – 16 M 6000

16 PA 001 – 16 PZ 999

16 S 6000 – 16 S 6699

16 T 5501 – 16 T 6000

Karacabey İlçesi Plaka Kodları:

16 K 87001 – 16 K 90000

16 M 7001 – 16 M 7500

16 Özel 601 – 16 Özel 650

16 S 8300 – 16 S 8799

16 T 7001 – 16 T 7500

16 TA 001 – 16 TZ 999

Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:

16 K 90001 – 16 K 93000

16 M 6001 – 16 M 6500

16 S 8800 – 16 S 9299

16 SA 001 – 16 SZ 999

16 T 6001 – 16 T 6500

Yenişehir İlçesi Plaka Kodları:

16 M 7501 – 16 M 8000

16 S 8000 – 16 S 8299

16 T 7501 – 16 T 8000

16 UA 001 – 16 UZ 999

Orhaneli İlçesi Plaka Kodları:

16 M 9251 – 16 M 9999

16 N 0001 – 16 N 9999

16 S 9800 – 16 S 9999

16 T 9251 – 16 T 9999