Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından on altı yıldır düzenlenen ve tatil kültürüne bambaşka bir boyut getiren“Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 1 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında, özenle seçilen seçkin bale yapıtlarıyla, Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, sanatsal kalitesine, zengin repertuvarına, ulusal ve uluslararası sanatsal arenada ulaştığı başarılarına güvenle 2003’den beri kesintisiz her yıl, büyük bir sevgi ve disiplinle düzenlediği ve Bodrum’a armağan ettiği “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum Büyükşehir Belediyesi’nin değerli katkılarıyla Bodrum gecelerinde, yıldızları sahneye indirecek.

Açılış Dünyaca ünlü “Zorba” İle…

Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 01 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılışı; dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen“ZORBA” balesi ile gerçekleşecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor.

Festivalin Vazgeçilmezi Flamenko Rüzgarı

03 Ağustos 2018, Cuma akşamı Bodrumlu sanatseverler Flamenko rüzgarı ile coşacak. İspanya’dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, JoséCastroRomero’nunkurduğu “Castro Romero Flamenco” topluluğu, kendi müzikleri ve koreografileriyle “ESENCIA FLAMENCA” adlı performanslarını sahneye taşıyacaklar.

Balenin Yıldızları Bodrum’da Sahnede Olacak

08 Ağustos 2018, Çarşamba akşamı “VİYANA BALE YILDIZLARI AKŞAMI” ile festival devam ediyor. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği “BALENİN EN İYİLERİ” ile klasik balenin en güzel örneklerinden bir performans sahneleyecekler. Birçok klasik baleyi sahneye taşıyan ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans baleseverlere beyaz balenin büyülü kapılarını açacak.

Yeldeğirmenleriyle Dans

Yine klasik bale ile devam eden festivali, 11 Ağustos 2018, Cumartesi akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “DON KİŞOT” balesi ile devam ediyor. Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa’nın adımları ile sahnelenen eser, Ludwig Minkus’un müzikleri ile estetiğin en rafinesi balenin büyüsünü sahneye taşıyor.

Kapanış Frida ile

Festivalin kapanış gecesinin Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve seyirciden büyük ilgi alan “Frida” seyirci karşısına çıkacak. 15 Ağustos 2018, Çarşamba akşamı sahnelenecek bu eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç’a ait.

Ülkemizin nadide tatil beldesi Bodrum’da bu yıl on altıncısı gerçekleştirilecek “Uluslararası Bodrum Uluslararası Bale Festivali”, sanatseverlerin yoğun talebi sayesinde her geçen yıl güçlenen sanatsal niteliği ile yoluna devam etmektedir.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali (01-15 Ağustos 2018)

01 Ağustos 2018, Çarşamba ZORBA

Ankara Devlet Opera ve Balesi

Koreografi Lorca MASSINE

Müzik Mikis THEODORAKIS

03 Ağustos 2018, Cuma ESENCIA FLAMENCA

Castro Romero Flamenco (İspanya)

Koreografi: Rosario, Ricardo, José Castro Romero

Müzik: Castro Romero Flamenco

08 Ağustos2018, Çarşamba BALE YILDIZLARI AKŞAMI “BALENİN EN İYİLERİ”



Viyana Devlet Opera Balesi Birliği

Vereinigung Wiener Staatsopernballett

Koreografi: Marius PETIPA

Sahneye Koyan ve Düzenleyen Mihail SOSNOVSCHI

11 Ağustos2018, Cumartesi DON QUIXOTE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi

Koreografi MariusPETIPA

Sahneye Koyan ve Düzenleyen Ayşem SUNAL SAVAŞKURT

Müzik: Ludwig MINKUS

15 Ağustos 2018, Çarşamba FRİDA

Ankara Devlet Opera ve Balesi

Koreografi: Özgür Adam İNANÇ