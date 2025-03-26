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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki gencin ölümüne 9 gözaltı | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki gencin ölümüne 9 gözaltı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:40
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        16 yaşındaki gencin ölümüne 9 gözaltı
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        İHA'nın haberine göre; Kurtalan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden S.İ.'nin cenazesini otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay sonrası Kurtalan Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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