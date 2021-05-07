16 yaşındaki motosikletinin feci sonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Feci kaza dün Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, iddiaya göre ara sokaktan aniden çıkan sürücü Serhat Nasip (16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü kamyonetin altında sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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