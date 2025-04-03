Çorum'un Ortaköy ilçesinde olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Yılmaz (22), konuşmak için otomobille Münevver Sudenaz K.’nın (16) evine gitti.

SİLAHI ÇIKARIP TETİĞE BASTI DHA'daki habere göre burada konuşmaya başlayan ikili, bir süre sonra tartışma yaşadı. Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Münevver Sudenaz K.’ya ateş ederek, otomobille kaçtı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münevver Sudenaz K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.