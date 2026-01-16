Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 17-18 Ocak güncel hava durumu: Hafta sonu hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        17-18 Ocak hafta sonu güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        17-18 Ocak hafta sonu güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte 17-18 Ocak Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 23:54 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 17-18 Ocak hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İZMİR 6°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL 3°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karlakarışık yağmurlu

        ANKARA -4°C, 0°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu