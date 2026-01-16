HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.