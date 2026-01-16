17-18 Ocak hafta sonu güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
17-18 Ocak hafta sonu güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte 17-18 Ocak Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 17-18 Ocak hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İZMİR 6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karlakarışık yağmurlu
ANKARA -4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı