Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 249.309'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.974 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 16 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 67 bin 214 testten 1256'sı pozitif çıktı, 21 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 248 bin 117 oldu. Toplamda 5 bin 955 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 668 olurken, toplamda 229 bin 972 hasta da iyileşti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 4 artışla 5 milyon 532 bin 270'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 904 bini, test yapılanların sayısı 70 milyon 246 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 317 bin 832 vakayla Brezilya, 2 milyon 600 bin 164 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 621 bin 625 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 569 bin 637 vakayla Florida ve 556 bin 969 vakayla Teksas takip ediyor.