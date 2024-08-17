Gölcük depremi ile hayatın ve güçlü bina yapılandırmalarının önemini bir kez daha hatırlıyor ve kayıplarımızı saygı ve dua ile anıyoruz...

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.