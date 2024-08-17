17 Ağustos Marmara depremi anma mesajları ve sözleri: 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi mesajları
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen Marmara Depremi'nde 25 yıl geride kaldı. Saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi birçok ilde yıkıma sebep oldu. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı Gölcük depreminde, 16 milyona yakın kişi etkilendi. Hayatını kaybeden vatandaşlar depremin 25. yılında saygı ve rahmetle anılıyor. Bu kapsamda 17 Ağustos Marmara depremi resimli anma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte anlamlı, resimli, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi anma mesajları ve sözleri...
Milyonlarca kişiyi etkileyen Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği deprem, geride acı ve bir yıkım bıraktı. 'Sesimi duyan var mı?" sözleriyle hatırlanan Gölcük depremi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. İşte 17 Ağustos 1999 Marmara depremi mesajları ve sözleri...
17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ ANMA MESAJLARI
17 Ağustos 1999'da tüm Türkiye yasa boğuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.
Kaybımız büyük, sizi hiç unutmadık! Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun...
Yaşanan depremin ardından sosyal dayanışmanın ve ülkece birbirine bağlılığın en güzel örneğini gösterdiğimiz için şükürler olsun. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yakınlarına sabır diliyorum.
Gölcük depremi ile hayatın ve güçlü bina yapılandırmalarının önemini bir kez daha hatırlıyor ve kayıplarımızı saygı ve dua ile anıyoruz...
Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.
Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…
03:02! Sesimi duyan var mı?
17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
İzlerini hala taşıdığımız Gölcük depremi anısına sevdiklerimize daha sıkı sarılıyor, yaralarımızı her daim daha hızlı sarmanın gururunu yaşıyoruz. Milletçe daha güzel yarınlarda kayıplarımızı anarak birlik olmak dileğiyle... Başımız sağ olsun.
Deprem riskine karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Daha güçlü binalarda, huzurla yaşayalım. Başımız sağ olsun....