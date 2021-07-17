Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 45 milyon liralık dev ikramiyeyi kazanmak isteyen oyunseverler kuponlarını hazırladı ve Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamaya başladı. 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucunda belirlenen şanslı rakamlar belli oldu. İşte 17 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 5, 6, 43, 52, 55 Joker 84

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.