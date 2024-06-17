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        Haberler Gündem 17 yaşındaki Hilal'den 8 gündür haber alınamıyor - Güncel haberler

        17 yaşındaki Hilal 8 gündür kayıp

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 8 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hilal Ece Turhan'ın bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:11
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        17 yaşındaki Hilal 8 gündür kayıp
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        Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, 8 gün önce evden ayrıldı.

        Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece’nin bulunması için çalışma başlattı.

        8 gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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