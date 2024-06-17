17 yaşındaki Hilal 8 gündür kayıp
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 8 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hilal Ece Turhan'ın bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı
Giriş: 17.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:11
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, 8 gün önce evden ayrıldı.
Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece’nin bulunması için çalışma başlattı.
8 gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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