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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ı öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı! - Günün Haberleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!

        Bursa'da, koruma altında olduğu yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen 4 gün sonra da inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı 17 yaşındaki Bedirhan G.'nin, genç kıza kuzeni ile birlikte olmasını teklif ettiği, olumsuz yanıt alınca da kavga ettikleri öğrenildi. Bedirhan G. ifadesinde, "Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra, beraber olduk. Daha sonra yanıma kuzenlerim geldi. Bu sırada Yasemin ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:09
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        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
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        Bursa'da 27 Ağustos günü, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl inşaatın asansör boşluğunda, bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi.

        YURTTAN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cansız bedenin 23 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a (17) ait olduğu tespit edildi.

        Yasemin Cemre İçlikan’ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        2 YAŞINDA EVLAT EDİNİLMİŞ

        Yasemin Cemre İçlikan’ın henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan’ı evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi.

        YÜKSEK GÜVENLİKLİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

        Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin’in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi. Yasemin Cemre İçlikan, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

        ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

        İçlikan’ın erkek arkadaşı olan Bedirhan G. (17) ile kuzenleri K.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden Bedirhan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, K.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KUZENİYLE BİRLİKTE OLMASINI İSTEMİŞ

        Bedirhan G.’nin, 5 yıldır arkadaşlık ettiği Yasemin Cemre İçlikan’a olay günü kuzeni E.C. ile de birlikte olmasını söylediği, E.C. ve Yasemin’in buna karşı çıkarak tepki gösterdiği, aralarındaki kavganın da bu yüzden çıktığı belirtildi.

        TEKME ATIP DÜŞÜRMÜŞ

        Sorgusunda suçunu itiraf eden Bedirhan G.’nin, “Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra, beraber olduk. Daha sonra yanıma kuzenlerim geldi. Bu sırada Yasemin ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Daha sonra akrabalarımı arayıp, olayı söyledim" dediği öğrenildi.

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        #Yasemin Cemre İçlikan
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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