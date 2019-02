Yönetmek Sanattır. Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Almanya merkezli BSH'ın Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi Başkanı Norbert Klein, Türkiye'deki 17 yıllık kariyerine Pilevneli Gallery'de bu cümleyle veda etti. 2002 yılında Türkiye CEO'luğunu üstlenen Klein, 2014'te 89 ülkenin yer aldığı BSH Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve BDT Bölgesi Başkanlığına atanmıştı. Klein, BSH Grubu bünyesindeki kariyerine, BSH Avrupa Bölge Başkanı olarak devam edecek.

'17 YILDA TÜRKİYE'YE 1.3 MİLYAR EURO'DAN FAZLA YATIRIM YAPTIK'

Gazetecilerle bir araya gelen Klein, Türkiye'de geçirdiği 17 yılı ‘başarılarla dolu ama çok zor' diye özetledi. Türkiye'ye 2001 krizinin hemen ardından geldiğini belirten Klein, rekabetin oldukça çetin olduğu beyaz eşya pazarında Türkiye'deki paylarını yüzde 16'dan, yüzde 30'a çıkardıklarını, ikinci konumunda olduklarını kaydetti. Klein "Ciromuzu 4 kat büyüterek 400 milyon Euro seviyesinden 1.6 milyar Euro'nun üzerine çıkardık. Üretim adedimiz 5 kat, istihdamımız da 3 kat arttı. 17 yılda Türkiye'ye 1.3 milyar Euro'dan fazla yatırım gerçekleştirdik" dedi. Türkiye’nin BSH için önemli bir ihracat üssü olduğunu vurgulayan Norbert Klein, üretiminyüzde 50'sini ihraç ettiklerini belirtti. Klein, Türkiye pazarının bu yıl yüzde 1-2 büyüyeceğini öngördü.

'TEPE YÖNETİME 'İNŞALLAH'I ÖĞRETTİM'

Görev süresinde Türkiye operasyonunun BSH bünyesinde tüm dünyada 4. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Klein, Türkiye'de dönem dönem yaşanan siyasi ve ekonomik iniş çıkışlara bağışıklık kazandıklarını ve Türk iş insanları gibi doğru adımlar attıklarını söyledi. "Almanya'yı yatırım kararlarımız dahil planlarımızı gerçekleştirmek için ikna ettik" diyen Klein, şöyle konuştu: "Zaman zaman genel merkezimiz Türkiye'deki gelişmelerden tedirgin oluyordu, bu yatırımı yapmasak mı, beklesek mi gibi sorular yöneltiliyordu. Biz her seferinde ‘burası Türkiye, burada her an herşey olabilir. Ama biz üstesinden geliriz' diyerek onları yatırım yapmaya ikna ettim. Hatta tepe yönetime ‘inşallah'ı bile öğrettim. Bize hayır dediklerini hiç hatırlamıyorum."



TÜRKİYE DENEYİMİ ETKİLİ OLDU

Avrupa Başkanlığına atanmasında Türkiye deneyiminin de payı olduğunu düşündüğünü belirten Klein şöyle konuştu:"BSH bir süredir Avrupa pazarında büyüyordu ama son birkaç yıldır özellikle Türkiye'den markaların da yer aldığı Asyalı oyuncuların varlığını arttırmasıyla büyümesi yavaşladı. Ben hem Asyalı oyuncuları hem de Türkiye'deki rakiplerimizi çok iyi tanıyorum. Bu deneyimimin de beni başkanlığa seçmelerinde etkili olduğunu düşünüyorum."



YENİ BAŞKAN SİNGAPUR'DAN

Norbert Klein'ın yerine BSH Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve BDT Bölgesi Başkanı olarak görev alacak isim ise Hendrik Kretzer oldu. Yaklaşık 21 yıldır BSH Grubu'nda önemli pozisyonlarda yer alan Hendrik Kretzer son olarak BSH Asya-Pasifik Bölge Başkanı olarak görevini yürütüyordu.

'HER HAFTASONU İSTANBUL'DAYIM'

Türkiye'yi ikinci vatanı olarak niteleyen Klein, akıcı şekilde Türkçe konuşuyor. Norbert Klein, eşinin Türk olduğunu, çocuklarının lise eğitimlerine İstanbul'da devam edeceklerini, haftasonları İstanbul'a geleceğini belirtti. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak niteleyen Klein "Beni artık sık sık Türk Hava Yolları uçağında görebilirsiniz. Her haftasonu İstanbul'dayım. Kimbilir belki bir gün yine Türkiye'de çalışırım" dedi.