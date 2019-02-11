Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Girici (56) yaklaşık 17 bulantı, yemek sonrası şişkinlik ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşıyordu. Ağrılarının artması nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Girici'nin yapılan ultrason taraması ve tahlillerinin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Girici, ameliyata alındı. Safra kesesi alınan Girici'nin safra kesesinde 86 adet taş olduğu tespit edildi.

KARIN AĞRISI VE BULANTI ŞİKAYETLERİYLE HASTANEYE BAŞVURDU!

İHA'nın haberine göre; Dr. Güler, Girici’nin karın ağrısı, bulantı ve yemek sonrası şişkinlik gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi. Yaptıkları tetkiklerde safra kesinde taş olduğunu tespit etiklerini aktaran Güler, "Yaklaşık 17 yıldır bu şikayetleri yaşayan Havva Girici'nin safra kesinde taş olduğunu tespit ettik ve ameliyat önerdik. Daha önce de safra kesesinde taş olduğunu biliyormuş fakat ameliyatını uzun bir süre ihmal etmiş. Hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası safra kesesini açtığımızda içerisinde 86 adet taş olduğunu gördük. Safra kesesinin tamamını dolduran taşlar vardı, bizim için çok şaşırtıcı ve ilginç bir olay. Şu an hastamızın durumu gayet iyi ve ameliyattan sonra bütün şikayetlerinin yok olacağını düşünüyoruz” dedi.

“AMELİYATLAR KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR"

Safra kesesinde taş tespit edilen hastaların korkmadan ameliyat olabileceklerini hatırlatan Dr. Güler, "Doktorlar hastalarına ameliyat olmalarını önerdiği zaman, hastaların çekinmemeleri gerektiğini öneriyoruz. Çünkü bu durum enfeksiyon, sarılık ve pankreas gibi çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Hem hasta uzun süre bu ağrılarla yaşamak zorunda kalıyor hem de geçirilen enfeksiyon atakları sonrasında iş biraz daha zor bir hal alıyor. Bu nedenle doktorlar ameliyatı önerdiği zaman hastalar ameliyat olmalı. Ameliyatlar kapalı olarak gerçekleşiyor ve genellikle problemsiz vakalarda 1 veya 2 gün yatış süresi oluyor” diye konuştu.

“TAŞLARI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Safra kesesinden çıkan taşları görünce çok şaşırdığı söyleyen Havva Girici ise, "Doktor ameliyat olmamı istedi. Ameliyat oldum ve safra kesemden 86 taş çıktı. Taşları görünce çok şaşırdım. Bu kadar taş çıkacağını beklemiyordum. Doktoruma ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.