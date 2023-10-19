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        Haberler Televizyon 18 Ekim 2023 MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim kazandı?

        MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 18 Ekim'de yaşananlar

        Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde şefler dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Takımlar, pazar günü eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı ancak gecenin sonunda sadece bir kişi dokunulmazlık almayı hak kazanırken, iki yarışmacı eleme potasına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:47
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        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sona erdi. 18 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümde şefler bir kez daha dokunulmaz olmak için ter döktü. Yarışma sonrasında bireysel dokunumazlığı alan isim ve dokunulmazlık oyunu kazananı gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Ekim'de MasterChef'te neler oldu? İşte tüm detaylar...

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        18 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu.

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        18 EKİM MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tahsin oldu.

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        18 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın 3. eleme adayı Eren, 4. eleme adayı ise Cemre oldu.

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        17 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

        Haftanın 1. eleme adayı ismi Azize oldu.

        Haftanın 2. eleme adayı ismi Kıvanç oldu.

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        MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

        Mavi takım kaptanı Alican oldu.

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Alican (kaptan) yer alıyor.

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM?

        Kırmızı takım kaptanı Barış oldu.

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILAR

        Kırmızı takımda; Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Barış (kaptan).

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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