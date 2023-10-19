18 Ekim 2023 MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim kazandı?

18 Ekim 2023 MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim kazandı?

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MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sona erdi. 18 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümde şefler bir kez daha dokunulmaz olmak için ter döktü. Yarışma sonrasında bireysel dokunumazlığı alan isim ve dokunulmazlık oyunu kazananı gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Ekim'de MasterChef'te neler oldu? İşte tüm detaylar...