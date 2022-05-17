18 Mayıs doktorlar grevde mi, muayene yapılacak mı? 18 Mayıs yarın doktorlar grevde mi, iş bırakma eylemi kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Çalışma koşullarının, mesai saatlerinin ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden sağlık çalışanları bu ay toplamda altı gün eylem yapacaklarını açıklamışlardı. Sağlıkta şiddete de dikkat çeken sağlık çalışanları haklarını alabilmek adına iş bırakma eylemi yapıyorlar. Peki, 18 Mayıs doktorlar grevde mi, muayene yapılacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

18 MAYIS DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Hekimsen Sendikası 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Hekimsen tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Hekime hakkını vereceksiniz! Bizler haklarımızı almak için 17 - 18 Mayıs'ta eylemdeyiz. Tükenen sabrımız ile haklı mücadelemize tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre; 18 Mayıs Çarşamba günü doktorlar grev yapacaklar.

Hastanelerde acil servisler çalışmaya devam edecek. Riskli gebelikler, ağır yaralanmalar gibi acil durumlara müdahale yapılacak.