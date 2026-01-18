Bu akşam Survivor yok mu? 18 Ocak 2026 Survivor yeni bölümü var mı?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni sezonu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. TV8'in 18 Ocak 2026 Pazar günü yayın akışında yer almayan Survivor'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Bu kapsamda "Survivor bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar…
2026 Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. Ünlüler ve Gönüllerden oluşan Survivor’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TV8 yayın akışı ile merak edilen yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Survivor 18 Ocak bu akşam yayınlanacak mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?
2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümü, 18 Ocak TV8 yayın akışında bulunmuyor.
Bu kapsamda bu akşam Survivor yeni bölümü yayınlanmayacak. Survivor yerine MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yeni bölümü ekranlara gelecek.
SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümü 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak.