Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 18 nerenin plakası? sorusunun cevabı

18 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 18, Çankırı'nın plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Çankırı ilçeleri ve plaka kodları...

ÇANKIRI İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI