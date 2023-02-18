18 Şubat güncel altın fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Altın almak isteyen vatandaşlar altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Haftanın son iş gününde altının ons fiyatı günü düşüşle kapattı. Peki, "Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte anlık altın fiyatları...