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Haberler Basketbol 18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşacak!
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18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde!

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Slvoenya'yı 79-64 yenerek finale yükseldi! Milliler finalde 7 Ağustos Pazar günü İspanya ile kupa mücadelesi verecek!

18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşacak!
AA

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya'yı 79-64 mağlup eden Türkiye adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, finalde yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Osojnik'le etkili olduğu bölümde aradaki farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 23-6. Slovenya, periyodu 28-13 üstün tamamladı.

İkinci periyotta farkı 20 sayıya kadar (36-16) yükselten Slovenya karşısında 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, devrenin bitimine 5 dakika kala aradaki farkı 11 sayıya indirdi: 25-36. Kalan bölümde de farkı azaltan Türkiye, son dakika içinde Karahan ve Berke ile sayılar bulmasına rağmen Slovenya soyunma odasına 4 sayı farkla 43-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Karahan ve Arda'nın basketleriyle 23. dakikada 47-46 öne geçti. Son 3 dakikaya 52-48 üstün giren Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle 11 sayılık fark yakaladığı (61-50) periyodu 61-51 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Türkiye, Slovenya'yı 79-64 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da takip ettiği müsabakaya yoğun ilgi gösteren İzmirli sporseverlerin bir kısmı salon kapasitesi dolduğu için müsabakayı izleyemedi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya)

Slovenya: Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Belko 11, Mivsek 2, Cabrilo, Samar 7, Zulic 7, Lampret 3, Skorjanc 1, Kocevar 2, Todorovic

Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 7, Hamza Mestoğlu 4, Berke Büyüktuncel 19, Samet Yiğitoğlu 8, Özgür Cengiz, Karahan Efeoğlu 20, Eray Büyükcangaz 2, Efe Demirel, Kerem Konan 5

1. periyot: 28-13

Devre: 43-39

3. periyot: 51-61

5 faulle çıkan: 39.10 Zemljic (Slovenya)

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