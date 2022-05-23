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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Afyon, 18 yaşındaki Damla'yı arıyor! Bakkala gidiyorum dedi ve... - Haberler
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18 yaşındaki Damla ortadan kayboldu

Afyonkarahisar'da geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan ailenin 18 yaşındaki kızı Damla, dün 'Bakkala gidiyorum' diye evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gözü yaşlı baba kızlarının bulunması için polise başvurdu

Son dakika: Afyon, 18 yaşındaki Damla'yı arıyor! Bakkala gidiyorum dedi ve... - Haberler
18 yaşındaki Damla kayıp
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İHA

Afyonkarahisar'da, kağıt toplayıcısı ailenin 18 yaşındaki kızları bir anda ortadan kayboldu.

Olay, dün kent merkezinde meydana geldi. 18 yaşındaki Damla Narlı, annesinden 5 TL alarak evden 'Bakkala gidiyorum' diye çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonlarına da ulaşılamayan Damla'nın babası Serdar Narlı, kızına ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

Kızının arkasından gözyaşı döken baba Serdar Narlı, "Kızım evden annesinden 5 TL alarak 'Bakkala gidiyorum' diye çıkmış ve bir daha haber alamadık. Telefonuna da ulaşamıyorum. Başına bir iş mi geldi bilmiyorum. Kızımın ölüsünü ya da dirisinin bulunmasını istiyorum. Kağıt topluyordu ve hiçbir arkadaşı yoktu. Kimseden şüphelenemiyoruz. Görenlerin ve duyanların buran önce haber vermesini istiyoruz" dedi.

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