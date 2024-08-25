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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu | Son dakika haberleri

        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte Salda Gölü'ne yüzmeye gelen bir genç gölde boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:02
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        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
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        Burdu'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne giren Hıdırcan Solkol (18), boğuldu.

        Arkadaşları ile Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajına yüzmek için gelen Hıdırcan Solkol, saat 17.00 sıralarında gölde çırpınmaya başladı.

        Solkol, vatandaşlar tarafından sahile çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Hıdırcan Solkol, uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Solkol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        ​Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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