1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı

Düz bir alana inşa edilerek tonozlarla yükseltilmesi nedeniyle mimari bakımdan Türkiye'deki tek örnek olan tiyatro, 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından Bitinya Valisi olan tarihçi ve yazar Plinius'a yaptırıldı. Bir dönem gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapan tiyatro, Hristiyanlığın ardından dini alan olarak kullanıldı. Tarihi yapı, 358, 362 ve 368 yıllarındaki büyük depremlerde zarar görmesi nedeniyle onarımlar geçirdi.