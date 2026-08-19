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        Haberler Bilgi 19 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        19 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        19 Ağustos 2026 bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?'' sorularına yanıt aranıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçları kapamında bugün 4 mücadele yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 19 Ağustos 2026 maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        Bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverler 19 Ağustos bugünkü maçlar listesini araştırıyor. ‘’Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Günün maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk ayağı 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 4 mücadele ile devam edecek. İşte, 19 Ağustos 2026 maç takvimi ile günün maçları!

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU HEYECANI DEVAM EDİYOR

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak 4 mücadele ile devam edecek.

        Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

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        19 AĞUSTOS 2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        22.00 | Celtic - LASK (tabii Spor 1)

        22.00 | Slovan Bratislava - Celje (tabii Spor 2)

        22.00 | Hapoel Beer-Sheva - Sabah

        22.00 | NEC Nijmegen - Bodo/Glimt (CBC Sport ve tabii Spor)

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        La Liga

        22:00 | Atletico Madrid - Malaga

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