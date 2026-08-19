19 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverler 19 Ağustos bugünkü maçlar listesini araştırıyor. ‘’Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Günün maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk ayağı 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 4 mücadele ile devam edecek. İşte, 19 Ağustos 2026 maç takvimi ile günün maçları!