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19 Aralık İbo Show konukları kimler? İbo Show yeni bölüm sat kaçta?

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO SHOW'un yayın saati merak ediliyor. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İbo Show ne zaman, hangi kanalda? İbo Show bu haftaki konukları kim?

19 Aralık İbo Show konukları kimler? İbo Show yeni bölüm sat kaçta?

İBO SHOW'un 19 Aralık konukları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show 6. bölüm bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un yayın saati ve konukları merak konusu oldu. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İşte İbo Show hakkında detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

19 ARALIK İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu akşamki 6. bölümünün konukları Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural olacak.

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