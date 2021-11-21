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Haberler Dünya SON DAKİKA: 19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı
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19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı

Üst düzey Çinli yetkililer tarafından cinsel tacize uğradığını öne süren Çinli tenisçi Pıng Şuai'den 2 Kasım'dan bu yana haber alınamıyordu. Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler artarken, Pekin'de bir gençlik turnuvasında görüntülendi.

SON DAKİKA: 19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı
19 gündür kayıp tenisçi ortaya çıktı!
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AA

Çin'in eski Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai, Pekin'deki bir gençlik turnuvasında ortaya çıktı.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Pıng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.

Gönderide, Pıng'ın ortadan kaybolmasına veya suçlamasına yer verilmedi.

Pıng'ın görüntüleri, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinin Yayın Yönetmeni Hu Şicın'in dün Twitter'dan yaptığı Pıng'ın "kendi evinde özgürce kaldığı" ve "yakında halka görüneceği ve bazı etkinliklere katılacağı" bilgilerini içeren paylaşımının ardından ortaya çıktı.

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.

Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

ÇİNLİ TENİSÇİNİN GÜVENDE OLMADIĞINA İLİŞKİN ŞÜPHELER ARTTI

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.

WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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