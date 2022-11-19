18 KASIM MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Kasım MasterChef programı, bu defa seyircileri Konya'da karşıladı. Şef adaylar, Konya Japon Parkı'nda, Konya yemeklerini yaptılar.

18 Kasım MasterChef menüsü şöyleydi;

Tarhun çorbası

Lahana sarması

Ekşili kabak

Zülbiye

Köftü

En iyi menüyü çıkarmak için yarışan mavi ve kırmızı takım arasında heyecanlı bir yarış oldu. Oyunun galibi kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım, kendi arasında bir oyun daha oynadı ve aralarından bir kişi dokunulmazlık elde ederken, bir kişi de elenmeye bir adım daha yaklaştı.

19 Kasım menüsü henüz belli olmadı.