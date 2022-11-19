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MasterChef'te heyecan sürüyor: Ödül oyununu hangi takım kazanacak, eleme adayı kim olacak?

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan MasterChef programında birçok gelişme yaşandı. İki takım, bu kez Konya mutfağına özgü yemeklerle karşı karşıya geldi ve gecenin kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takımdan bir isim, eleme potasına girdi.

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  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

    18 Kasım günü ekranlara gelen MasterChef bölümünde, aday şefler Konya'daydı. Japon Parkı'nda yapılan, Konya yöresine ait yemekler; iki takımın kıyasıya mücadele etmesini sağladı. Kırmızı takım geceyi galip olarak kapatırken, mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Peki, 18 Kasım MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte, detaylar...
  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

    18 KASIM MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    18 Kasım MasterChef programı, bu defa seyircileri Konya'da karşıladı. Şef adaylar, Konya Japon Parkı'nda, Konya yemeklerini yaptılar.

    18 Kasım MasterChef menüsü şöyleydi;

    Tarhun çorbası

    Lahana sarması

    Ekşili kabak

    Zülbiye

    Köftü

    En iyi menüyü çıkarmak için yarışan mavi ve kırmızı takım arasında heyecanlı bir yarış oldu. Oyunun galibi kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım, kendi arasında bir oyun daha oynadı ve aralarından bir kişi dokunulmazlık elde ederken, bir kişi de elenmeye bir adım daha yaklaştı.

    19 Kasım menüsü henüz belli olmadı.
  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

    18 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Gamze bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

    19 Kasım bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.
  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

     18 KASIM MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Dokunulmazlığın sahibi Gamze olurken, günün elenme adayı Büşra oldu.
  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak oldu.
  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Büşra - Kaptan

    Gamze

    Tolga

    Yağız

    Barış

    Fatma Nur

     
  • 19 Kasım MasterChef'te neler oldu? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, elenme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Metin - Kaptan

    Görkem

    Kıvanç

    Burak Kaya

    Ayaz

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