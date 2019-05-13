19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? Sorusu Mayıs ayına gelmemiz ile merak konusu oldu. Her yıl 19 Mayıs tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs 2019 Pazar gününe denk geliyor.
19 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramıdır. Bu yıl 19 Mayıs 2019 pazar gününe denk gelmesi nedeniyle okullar da tatil gününe denk geliyor. 20 Mayıs 2019 tarihinde eğitim ve öğretim hayatına devam edilecektir.
|2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|03 Haziran 2019 Pazartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
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