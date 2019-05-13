19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? Sorusu Mayıs ayına gelmemiz ile merak konusu oldu. Her yıl 19 Mayıs tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs 2019 Pazar gününe denk geliyor.

19 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramıdır. Bu yıl 19 Mayıs 2019 pazar gününe denk gelmesi nedeniyle okullar da tatil gününe denk geliyor. 20 Mayıs 2019 tarihinde eğitim ve öğretim hayatına devam edilecektir.