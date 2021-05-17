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19 Mayıs resmi tatil mi 2021: 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle milli ve dini bayramlarımızı geçmiş yıllardaki gibi birarada coşku içerisinde kutluyoruz. Milyonlar tam kapanmanın ardından 19 Mayıs 2021'de de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı, 19 Mayıs resmi tatil mi merak ediyor.

19 Mayıs resmi tatil mi 2021: 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramıdır. Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlanan 19 Mayıs'ta bu yıl yasakların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi 2021? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

19 MAYIS 2021 RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı resmi tatildir. Resmi kurumlar bu tarihte kapalıdır.

19 MAYIS 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bakanlık 18-19 Mayıs özelinde ayrıca bir yasak getirmedi.

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