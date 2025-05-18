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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs'ta eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bugün nöbetçi eczane çalışıyor mu ve poliklinikler açık mı?

        19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, hastane poliklinikleri hizmet verecek mi?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçedeki nöbetçi eczaneleri ve acil servis hizmeti veren hastaneleri sorgulamak istiyor. İşte, e-Devlet nöbetçi eczane ve hastane sorgulama ekranı ile 19 Mayıs eczane ve hastanelerin çalışma durumu...

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        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:25
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        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. İlaç temini ya da acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczane ve hastanelerin durumu büyük önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta hastaneler açık mı, eczaneler hizmet veriyor mu? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar...

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        19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

        19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

        3

        E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

        19 Mayıs günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

        19 Mayıs resmi tatil olduğu için hastane poliklinikleri kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

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