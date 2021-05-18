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19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta EBA TV ders olacak mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basıp Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı gün olması sebebiyle Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında eğitimine EBA TV üzerinden devam eden öğrenciler yarın ders olup olmayacağını merak ediyor. 19 Mayıs'ta EBA TV ders olacak mı?

19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta EBA TV ders olacak mı?

Her yıl Mayıs ayında tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi ve eğitime evlerden online devam edilmesi 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak edilen 19 Mayıs'ta EBA TV ders olacak mı? sorusunun cevabı belli oldu

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram ve resmi tatildir.

19 Mayıs'ta okullar tatil olur ve o gün ders yapılmaz. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle kurulan EBA TV'de 19 Mayıs'ta ders yapılmayacağını duyurdu. MEB EBA TV haftalık ders programında 19 Mayıs tarihi için tüm gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kaydedildi.

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