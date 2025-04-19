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        Haberler Bilgi Gündem 19 NİSAN KAPALI METRO İSTASYONLARI: Bugün hangi metro istasyonları kapalı olacak? 19 Nisan Şişhane ve Taksim metrosu açık mı, kapalı mı, saat kaçta kapanacak?

        Bugün hangi metro istasyonları kapalı olacak? Şişhane ve Taksim metrosu açık mı, kapalı mı, saat kaçta kapanacak?

        Bugün bazı metro istasyonları kapalı olacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak. Araçlar belirtilen istasyonlarda durmayarak seferlerine devam edecek. Peki, Bugün hangi metro durakları kapalı olacak? 19 Nisan Şişhane ve Taksim metrosu açık mı, kapalı mı, saat kaçta kapanacak? İşte 19 Nisan kapalı metro istasyonları 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:29
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        19 Nisan kapalı metrolar araştırılmaya başlandı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün kapalı olacak metro durakları hakkında bilgi verdi. Buna göre, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 19 Nisan Cumartesi günü bazı metro istasyonları geçici olarak işletmeye kapatılacak. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirlenen duraklarda durmadan yoluna devam edecek. Peki, Bugün hangi metrolar kapalı olacak? 19 Nisan 2025 Şişhane ve Taksim metrosu açık mı, kapalı mı, saat kaçta kapanacak? İşte detaylar…

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        BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU KAPALI MI?

        Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağını bildirdi.

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        19 NİSAN 2025 KAPALI OLAN METROLAR

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

        - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile

        - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.

        Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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        ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

        İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.

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