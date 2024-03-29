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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor

        19 yaşındaki gençten haber alınamıyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber alınamıyor. Tamer'in son olarak Suriye uyruklu bir gençle gezerken görüldüğü o günden sonra ikisine de ulaşılamadığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:12
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        19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Tamer'den haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

        Harekete geçen ekipler önce Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinde en son Tamer ile görülen Suriye uyruklu genci de aramaya başladı. Son olarak üzerinde bol kesim İtalyan kumaş pantolon, siyah gömlek, aksesuar olarak da gözlük ve başında kasket olduğu bildirilen İsmail Tamer'in bulunması ailesi ve arkadaşları da sosyal medyadan yardım istedi.

        Kayıp iki gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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        #kayıp
        #Bursa
        #Son dakika haberler
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