19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı

"TEDBİRİNİZİ ALIN BU ADAMLAR GELECEK"

Mehmedali Memiş'in babası Neşet Memiş, "Benim oğlum burada dershaneye gidiyordu, üniversiteye gitmesi için. Kazanamadı, bizde tekrar dershaneye gönderdik. 'Baba ben polis olacağım' diyordu. Yunus polislerini görünce heyecanlanıyor, 'Baba bende bunlar gibi' olacağım diyordu. Sınavdan çıktıktan sonra, 'Baba ben İstanbul'a gideceğim' dedi. 'Biraz kafamı dağıtırım, sınav sonuçları açıklandıktan sonra geri gelirim' dedi. İstanbul'a gönderdik, çalışmaya gitti. 20 gün falan çalıştı. Çalıştığı yerde daha öncede tartışmalar, bir takım kavgalar olmuştu. Ama biz bu mekanın bu kadar tartışılır, kavga edilir bir yer olduğunu bilmiyorduk. Bir gün böyle bir masa geliyor, oradaki mekan sahipleriyle kavga ediyorlar. Bunlar gelen müşterileri dövüyorlar. Müşteriler çıkarken de 'Tedbirini al, biz geleceğiz. Bunu senin yanına bırakmayız' diyor. Mekan sahibi S.Ş'de hiçbir güvenlik almadan, kimseye bir şey söylemeden normal yaşantısına devam ediyor. Para kazanayım, müşterim eksik olmasın diye. Bu sırada dayak yiyen taraf boş durmuyor, telefonla mekan sahibi S.Ş'i arıyorlar, 'Bizim niyetimiz ciddi, biz bu mekana geleceğiz'. Sadece bu konudan benim oğlum ve arkadaşlarının haberi olmuyor. Otoparkçıya dahi bu söyleniyor. Otoparkçıya, 'Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecekler' diye. O sırada ne oğluma ne de yeğenim Murat Alp'e kimse bir şey söylemiyor. Ertesi gün gece 00.00 - 01.00 civarlarında, Ramazan Kaya'nın tuttuğu adamlar geliyor, motosikletle o tarafta bir iki tur atıyorlar. Gelip sıkıp sıkıp gidiyorlar kafasına göre. O sırada benim masum oğlum gidiyor" dedi.