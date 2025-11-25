Habertürk
Habertürk
        19. Yüzyıl'da Avrupa'nın hayalindeki İstanbul nasıldı?

        19. Yüzyıl’da Avrupa’nın hayalindeki İstanbul nasıldı?

        Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle, 28 Kasım Cuma günü "Tema Parkı Olarak Yeniden Kurgulanan Kent: On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa'sının Tahayyülünde İstanbul" başlıklı bir konferans düzenleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 21:04 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:04
        19. Yüzyıl'da Avrupa'nın hayalindeki İstanbul nasıldı?
        Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle, 28 Kasım Cuma günü “Tema Parkı Olarak Yeniden Kurgulanan Kent: On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sının Tahayyülünde İstanbul” başlıklı bir konferans düzenliyor. Avrupa şehirlerinde Osmanlı başkentinin kültürel ve mimari temsillerine odaklanan konferans, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında İstanbul’un Batı’nın tahayyülünde nasıl yeniden kurgulandığını tartışmaya açıyor.

        Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sında İstanbul’un temsillerini ve bu temsillerin dönemin mimari tahayyülüne yansımalarını odağına alan bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor. 28 Kasım Cuma 10.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek “Tema Parkı Olarak Yeniden Kurgulanan Kent: On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sının Tahayyülünde İstanbul” başlıklı konferansta, Avrupa şehirlerinde Osmanlı başkentinin kültürel ve mimari imgeleri çok boyutlu bir perspektifle ele alınacak.

        Küreselleşmenin hız kazandığı on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun yanı sıra Batı ve Doğu Asya’dan gelen el sanatları, Avrupa’nın kültürel hayatında yoğun ilgi uyandırdı. Bu eserler dünya fuarlarının tematik kısımlarında, yeni kurulan koleksiyonlarda ve müzelerde sergilenirken; Japonizm, Chinoiserie ve Oryantalizm gibi akımların doğuşuna zemin hazırladı. Ancak bu akımlar, çoğu zaman temsil ettikleri coğrafyaların gerçeklerinden koparak, Batı’nın hayalinde şekillenen “Doğu” tasvirlerine dönüştü.

        Konferans, bu hayali temsillerin Avrupa’daki mimari biçimlenişe nasıl yansıdığını inceliyor. Londra, Budapeşte ve Kopenhag gibi kentleri merkeze alan sunumlarda, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında inşa edilen bina komplekslerinde, tema ve eğlence parklarında İstanbul’un nasıl yeniden kurgulandığı ele alınacak. Katılımcılar, dönemin tarihsel bağlamı içinde Avrupa şehirlerinde “oryantal” etkinin izlerini sürecek; mimari örnekler üzerinden İstanbul imgesinin kültürel bellekte nasıl biçimlendiğini tartışacak.

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz ve İngilizce olarak gerçekleşecek.

        #Pera Müzesi
