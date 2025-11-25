19. Yüzyıl’da Avrupa’nın hayalindeki İstanbul nasıldı?

Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle, 28 Kasım Cuma günü “Tema Parkı Olarak Yeniden Kurgulanan Kent: On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sının Tahayyülünde İstanbul” başlıklı bir konferans düzenliyor. Avrupa şehirlerinde Osmanlı başkentinin kültürel ve mimari temsillerine odaklanan konferans, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında İstanbul’un Batı’nın tahayyülünde nasıl yeniden kurgulandığını tartışmaya açıyor.

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sında İstanbul’un temsillerini ve bu temsillerin dönemin mimari tahayyülüne yansımalarını odağına alan bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor. 28 Kasım Cuma 10.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek “Tema Parkı Olarak Yeniden Kurgulanan Kent: On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sının Tahayyülünde İstanbul” başlıklı konferansta, Avrupa şehirlerinde Osmanlı başkentinin kültürel ve mimari imgeleri çok boyutlu bir perspektifle ele alınacak.