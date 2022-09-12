1961 Anayasası özellikleri ve önemli maddeleri

Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan 1961 Anayasası’nı kim yaptı? 1961 Anayasası ile getirilen yenilikler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

1961 Anayasası’nı Kim Yaptı?

1960 Askeri Müdahalesi’nin ardından iktidarı ele alan Milli Birlik Komitesi tarafından, yeni bir anayasa yapmak amacıyla bir kurucu meclis oluşturulmuştur. 6 Ocak 1961 yılında oluşturulan bu kurucu meclise bağlı olarak çalışacak bir anayasa komitesi kurulmuş ve yeni anayasa çalışmaları bu komitede bulunan 20 kişi tarafından yürütülmüştür. Enver Ziya Karal başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan 1961 Anayasası; 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oylamasına sunulmuş ve % 61,5 evet oyuyla kabul edilmiştir.

1961 Anayasası Özellikleri